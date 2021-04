Ashley Judd ledwo uszła z życiem. Pokazała pokiereszowane nogi

Nieco ponad dwa miesiące temu Ashley Judd , hollywoodzka aktorka, ale i aktywistka pisała w mediach społecznościowych podczas wyprawy do Kongo: "Mamy tam mały obóz badawczy. Jestem przyzwyczajona do przebywania w tym miejscu. Jak wiecie, jestem kobietą dziczy. Wypadki się zdarzają. Uderzyłam w coś po ciemku i przewróciłam się ". Relacja nie brzmiała jak zdarzenie, które niemal zabiło gwiazdę. Ale tak właśnie było. Niedługo później Judd dodała szczerze: "Gdyby nie moi bracia i siostry z Kongo, wewnętrzny krwotok zabiłby mnie lub straciłabym nogę ".

"Obudziłam się, płacząc z wdzięczności dla każdej osoby, która dołożyła się do ratującej życie, ale wyczerpującej, 55-godzinnej odysei" - pisała Judd. Jeden z mężczyzn przez 5 godzin leżał przy niej i pilnował, by nie drgnęła i nie zrobiła sobie większej krzywdy.

"Mówił mi, co mam robić. Zagryźć patyk. Trzymałam się Mauda, a Papa Jean ruszał moimi połamanymi kośćmi tak, żeby można było ustawić je w jednej pozycji, bym mogła zostać przetransportowana, podczas gdy krzyczałam i wiłam się z bólu. To, jak udało się mu to zrobić, gdy rzucałam się jak zwierzę, jest dla mnie nie do pojęcia. Uratował mnie. A musiał to zrobić dwa razy!" - pisała.