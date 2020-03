Bajeczna posiadłość króla Edwarda i Wallis Simpson na sprzedaż. To piękna willa na Bahamach

Mieszkać jak król nie jest marzeniem aż tak odległym. Oczywiście, jeśli dysponuje się odpowiednią sumą pieniędzy. Willa, w której mieszkał Edward VIII i Wallis Simpson, jest na sprzedaż.

Historia Wallis i księcia Dawida (króla Edwarda VIII) to jeden z najbardziej fascynujących, a zarazem kontrowersyjnych epizodów w sadze o rodzinie królewskiej. Zaczęła się jakieś 80 lat temu. Ona była po rozwodzie, a on miał zostać królem. Wallis była przedstawiana jako potwór, który chce zniszczyć brytyjską monarchię. Dla arystokratów mogła być "złą wróżbą", ale książę wiedział, co robi ze swoim życiem. To on zdecydował, że woli życie z Wallis, a nie na tronie. Co prawda, David siedział na tronie, ale tylko chwilę. Rządził jako Edward VIII 10 miesięcy i abdykował. Miłość była ważniejsza.