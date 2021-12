Barbara Kurdej-Szatan myślała o rozwodzie. Mówi szczerze o początkach małżeństwa

"W najgorszych momentach, podczas kłótni, w złości. Nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie, że jednak do siebie nie pasujemy i że widocznie za szybko się pobraliśmy" wyjawiła w książce.