Kurdej-Szatan puściły nerwy w trakcie wywiadu. "Ale o czym pan mówi?!"

Aktorka odparła, że to pokłosie działania polskich mediów. - Gdyby nie narobili afery z tego wpisu, to białoruskie media by nawet tego nie dostrzegły – twierdziła. Dodała przy tym, że nie zrzuca winy za całą aferę na polskie media. - Winna jestem ja, dlatego to od razu wykasowałam i przeprosiłam. A mimo to cała nagonka się nie skończyła – podkreśliła.