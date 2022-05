Barbara Kurdej-Szatan na romantycznej majówce z mężem. Zdjęcia mówią same za siebie

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan to dobrana para. Aktorka nie kryje jednak, że staż ich związku jest efektem ciężkiej pracy. W wywiadach opowiadała, że łącząca ich miłość to nie wszystko. Kiedy byli młodsi, musieli się dotrzeć, co nie było wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać. Niemniej od lat ich postawa wskazuje na to, że chcą walczyć o związek i go pielęgnować.