Barbara Kurdej-Szatan przyznaje się do kryzysu w małżeństwie. "Chciałam wyjść i trzasnąć drzwiami"

Rafał Szatan i Barbara Kurdej-Szatan są parą od 10 lat. Choć temperamenty mają zupełnie różne, tworzą udany związek. Scala ich córka, która już teraz idzie w ich ślady.



Mimo że ona jest wulkanem energii, a on spokojnym, stonowanym mężczyzną, od początku wiedzieli, że to jest miłość. Zaręczyli się po 5 miesiącach znajomości, nawet rodzice pytali: "Dzieci, nie za szybko?". Na dokładkę po roku przyszła na świat ich córka Hania.

- Mamy dziecko i to nas scala bardziej niż ślub. Jesteśmy rodziną i wiemy, że wszystkie trudności musimy pokonywać wspólnie. Nie ma u nas miejsca na obrażanie się. Zdarzały nam się bardzo trudne momenty, takie, w których chciałam wyjść i trzasnąć drzwiami. Ale my ciągle nad sobą pracujemy - powiedziała Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z "Galą".

Ci, którzy ich nie znają, wątpili, czy ich związek przetrwa po wejściu do świata show-biznesu. Nie da się ukryć, że to ona zyskała większą popularność. Wbrew pozorom, Rafał od początku wspierał żonę i był dumny z jej osiągnięć, to Barbara podważała swoje możliwości.