Sześć znanych mam staje w obronie zwierząt. Wzruszający spot na Dzień Matki

Akcja jest częścią kampanii Otwartych Klatek "Jednym Głosem", w ramach której aktywiści współpracują ze znanymi osobami, aby nagłośnić problem klatkowej hodowli zwierząt i zachęcić jak największą liczbę osób do złożenia podpisu pod petycją skierowaną do Ministra Rolnictwa: www.jednym-glosem.pl. Podpisy zbierane są wspólnie z fundacją Compassion In World Farming Polska.