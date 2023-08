Żukowski po 6 latach rozwiódł się z żoną. Teraz pokazał zdjęcie z nową partnerką

Pod koniec września 2022 r. okazało się, że rozwiedziona Coll wyszła za mąż za 59-letniego Kostka Yoriadisa, byłego partnera Kasi Kowalskiej. - Kostek to solidna firma, człowiek z zasadami, zdecydowany, dbający o rodzinę. Przypomina mi mojego tatę. Cieszę się, że to on będzie dla mojej córki wzorem mężczyzny, który daje bliskim poczucie bezpieczeństwa, nie jest rozchwiany, ani histeryczny i nie mści się. To bardzo ważne, by Pola w przyszłości umiała rozpoznać wartościowego człowieka - mówiła w "Twoim Imperium".