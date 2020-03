Beata Kozidrak chce wyjechać do Hiszpanii na majówkę. "Wszystko wyjaśni się w ciągu dni"

Beata Kozidrak będzie obchodzić 4 maja urodziny. Rodzinny wyjazd do Hiszpanii był zatem fantastycznym powodem, by celebrować ten ważny dzień w nieco cieplejszym klimacie.

- Nie widzę tutaj żadnej paniki. Właśnie jestem w Hiszpanii i spaceruję po mieście - powiedział jakiś czas temu w rozmowie z "Na Żywo" były mąż wokalistki, który ostatecznie powrócił do Polski na chwilę przed zamknięciem granic.

Ale wokalistka nie podchodzi do tego tak spokojnie.

- Beata, choć sama czuje się tam bezpiecznie, to jednak bardzo boi się o bliskich. To dla nich wróciła do Polski kilka dni wcześniej - zdradziła osoba z jej otoczenia.