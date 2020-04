Beata Kozidrak korzysta z przymusowej izolacji. Co z urodzinowym koncertem?

Kozidrak w rozmowie z "Party" powiedziała wprost, że przez zakazy wynikające z pandemii musiała "z szóstego biegu zejść na jedynkę". Nie może koncertować, podróżować i pracować jak dotychczas. Ale nie narzeka na swój los, bo wie, że jest w o wiele lepszej sytuacji niż inni ludzie z branży. - Nie mogę pogodzić się z tym, jak wiele osób zostało bez pracy, bez środków do życia. Ja musiałam na nowo zagospodarować czas, dlatego zabrałam się do pisania swojej biografii – wyznała Kozidrak.

- Nie interesuje mnie pranie brudów – czy to swoich, czy cudzych – ani rozdrapywanie ran. (…) Nie oglądam się za siebie. Idę do przodu i staram się nie poddawać – zadeklarowała piosenkarka.

Kozidrak opowiedziała, że w czasie pandemii więcej gotuje, zabrała się do generalnych porządków w garderobie i zajmuje się ogrodem ("To mnie relaksuje"). Wróciła też do nauki języka angielskiego, a wieczorami, kiedy ma największą wenę, siada do pisania książki. Kiedy będzie gotowa? Nie wiadomo, ale Kozidrak napisała już kilkadziesiąt stron.