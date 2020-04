Beata Kozidrak dała koncert w domowym zaciszu. Łzy same ciekną po policzkach

Beata Kozidrak dołączyła do grona ponad 30 artystów, którzy oddali hołd osobom pracującym w służbie zdrowia. Koncert dla bohaterów to charytatywna akcja zorganizowana przez Fundację TVN "Nie jesteś sam" i Player.pl, której celem było wsparcie i tym samym podziękowanie personelowi medycznemu za walkę z epidemią koronawirusa. Wg ostatnich danych póki co udało się już zebrać ponad 4 mln zł.