Beata Kozidrak nie chce wychodzić za mąż. "Chociaż mój partner bardzo się stara"

Beata Kozidrak miała zaledwie 19 lat, gdy wyszła za mąż za Andrzeja Pietrasa. I choć przez dekady uchodzili za dobraną parę w życiu i pracy, to w końcu doszło do rozstania. Dziś Kozidrak nie ukrywa, że u jej boku jest ktoś wyjątkowy, któremu jednak nie zamierza ślubować miłości do grobowej deski.