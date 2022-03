Beata Kozidrak nie przyszła na rozprawę. Musi się usprawiedliwić

Za niestawienie się na rozprawie Kozidrak może ponieść konsekwencje: - Decyzja należy do sędziego referenta. Jeśli on zdecyduje, że na kolejnym terminie rozprawy oskarżona musi być, a tak właśnie zdecydował, bowiem zobowiązał oskarżoną do przedstawienia w terminie 10 dni usprawiedliwienia swego niestawienia się na rozprawie 16 marca 2022. Jeśli owo usprawiedliwienie okaże się niewystarczające dla sądu, będzie on mógł, jeśli uzna obecność oskarżonej za niezbędną, zastosować inne środki zapobiegawcze, przede wszystkim zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawę. Tak wynika z Kodeksu Karnego, nie wiadomo jednak, co zrobi ostatecznie sędzia referent – powiedziała Beata Adamczyk-Labuda.