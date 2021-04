Beata Kozidrak o trudnych losach rodziny: "Niewielu wiedziało, przez co przeszła"

- Nie siliłam się na to, by nagle zostać pisarką. Pisałam tę książkę językiem potocznym, swoim, nie miałam w zamyśle stworzenia wielkiej literatury. Chciałam połączyć dwa światy: teraźniejszości, kiedy zaczyna się moja opowieść, ze wspomnieniami. Nie chciałam zadręczać czytelników datami, skupiłam się na tym, co jest dla mnie ważne, dlatego książka jest złożona z obrazków - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Gala".

- Oczywiście opisuję w niej też trudne momenty, jak ten, kiedy mój brat ciężko chorował jako dziecko. Gdyby nie operacja, to pewnie by nie dożył dorosłości. Niewiele osób wiedziało, przez co przeszła moja rodzina. Jednak takie historie przeplatają się z piękniejszymi wspomnieniami – np. tym, jak poznałam swoją pierwszą miłość, Zbyszka. Że dzięki niemu odkryłam, że mam talent. Po latach spotkałam go w dniu rozwodu w hotelu, w którym jadłam kolację z przyjaciółką. Potem w windzie powiedziała do mnie: "Jak to dobrze, że to była twoja pierwsza i nieostatnia miłość". - wyznała.