Beata Kozidrak szczerze o małżeństwie. Opisała rozwód z Andrzejem Pietrasem

"Kiedy w czasie obiadu oznajmiłam rodzicom, że spotykam się z Andrzejem, zapadła cisza. Gdy skończyliśmy jeść, ojciec wezwał mnie do siebie. – Za tego playboya? Zamierzasz wyjść za tego playboya? Po moim trupie! – krzyczał. – Ile ty masz lat? Życie chcesz sobie zmarnować? - No cóż, taką właśnie reputację miał w Lublinie Andrzej, ale dla mnie nie miało to znaczenia", można przeczytać w jej książce. Małżonkowie nie tylko długo nie widzieli poza sobą świata, ale doczekali się dwóch córek.