Kozidrak zakochana po uszy w nowym partnerze. "W łóżku jest ogień"

Beata Kozidrak od pięciu lat jest rozwiedziona z Andrzejem Pietrasem. Byli małżonkowie nie żywią jednak do siebie urazy. Wciąż razem współpracują i nie unikają wspólnych spotkań. Zresztą piosenkarka niejednokrotnie przyznawała w wywiadach, że rozpad jej małżeństwa to nie powód do smutku, a do poszukiwania własnego szczęścia i nowych inspiracji. Zgodnie z tą zasadą wokalistka otworzyła się na nowe relacje i... zakochała się po uszy. Choć to, z kim się spotyka się pozostaje na razie tajemnicą, jedno jest pewne: Kozidrak już dawno nie była tak szczęśliwa.