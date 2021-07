Kozidrak nie owija w bawełnę. Mówi szczerze, co myśli o sytuacji LGBT

Piosenkarka nie boi się zabierać głosu w sprawach ważnych społecznie. Tym razem postanowiła wyraźnie zaznaczyć swoje poparcie dla społeczności LGBT+. - Ja po prostu mówię szczerze to, co czuję, że każdy z nas zasługuje na szczęście, niezależnie od tego, z kim śpi i jak się układa jego życie. Po prostu to jest najważniejsze. Mamy jedno życie i powinniśmy czuć się w tym życiu szczęśliwi – wyznała w rozmowie z "Vivą".