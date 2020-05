Beata Pawlikowska rapuje do podkładu Paktofoniki. Nie byliśmy na to gotowi

Zaczęło się od raperów. Później byli artyści z innych gatunków muzycznych, aktorzy, dziennikarze, aż wreszcie celebryci, influencerzy i politycy. O co chodzi? O #hot16challenge2, czyli muzyczno-charytatywną akcję, w której zachęca się do wpłacania pieniędzy na walkę z koronawirusem. A przy okazji rapuje. Niestety coraz częściej biorą się za to ludzie, którzy naprawdę nie powinni.