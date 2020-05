Tomasz Kammel zarapował dla lekarzy: "Wielu za swoje śmieszne pensje prawie głoduje"

#Hot16Challenge2 to druga edycja dobrze znanego w środowisku raperów wyzwania. Pierwsza nawiązywała do internetowej zabawy, zainicjowanej na fali Ice Bucket Challenge. Każdy "wyzwany" ma za zadanie stworzyć szesnaście wersów i zarapować je w wybranej przez siebie formie. Tym razem akcja ma nieść ze sobą coś więcej, a mianowicie pomoc służbie zdrowia w walce z pandemią. Wyzwaniu towarzyszy zbiórka , której kwota przekroczyła już 1,7 mln złotych.

W zabawie wziął udział również Tomasz Kammel. Dziennikarz napisał tekst o pracownikach służby zdrowia. Zainspirował go krążący w mediach społecznościowych list, który podobno napisał pewien komitet sąsiedzki z Płocka do pielęgniarki mieszkającej w tym samym bloku, co jego członkowie. Napisali w nim, że nie życzą sobie, by wracała do swojego mieszkania z pracy w szpitalu w czasie pandemii.