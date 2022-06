Beata Tadla skończyła 47 lat. W lepszej formie nigdy nie była

Beata Tadla żyje teraz swoim najlepszym życiem - ta kalka językowa zaczerpnięta z angielskiego może i brzmi banalnie, ale świetnie oddaje to, co dzieje się ostatnio u prezenterki. Tadla korzysta z życia pełnymi garściami, co ochoczo relacjonuje w mediach społecznościowych. Ostatnio jej fani mogli zobaczyć, jak bawi się w towarzystwie męża i przyjaciół nad Bałtykiem i nie dało się ukryć, że była to szampańska zabawa.