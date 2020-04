Beata Tyszkiewicz namawia Polaków do zostania w domach. "Spędźmy te święta skromnie"

Beata Tyszkiewicz uwielbia spędzać czas z rodziną i od zawsze z niecierpliwością oczekiwała świąt. Tym razem jednak będzie inaczej, a to wszystko przez pandemię koronawirusa. Aktorka chce zastosować się do panujących obostrzeń i spędzi Wielkanoc wyłącznie w swoim towarzystwie.

- Rezygnuję z gotowania świątecznych potraw. Nie chce mi się, nie będzie żadnego jedzenia, nie urządzam świąt. Zawsze na Wielkanoc piekłam indyka. W tym roku go nie robię, nie ma co. Mam nadzieję, że w większości te święta spędzę sama. To nic złego: jak ktoś się nudzi z samym sobą, to ma kłopot. Ja się nigdy sama ze sobą nie nudziłam - powiedziała.