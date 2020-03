Beata Tyszkiewicz o koronawirusie. Apeluje do seniorów

- Interesuje się tymi wszystkimi doniesieniami, bo interesuje mnie to, co dotyczy innych - dodała.

Gwiazda zaapelowała też do seniorów, aby pozostali w domu. To oni są w najwyższej grupie ryzyka zakażenia koronawirusem.

- Seniorzy mają poczucie odpowiedzialności. Zawsze widziałam panie, które szły z siatkami, żeby ugotować obiad, zawieźć na angielski, posiedzieć przy chorym dziecku. I teraz oni mają nagle siedzieć i czytać książkę?! To jest dla nich bardzo trudne, bo nie przywykli do tego. Ja natomiast zachęcam ich do pozostania w domu i do tego, aby pomyśleli troszkę o sobie - powiedziała.