1 z 7 Dalej News Muzyka Czerwony Dywan Dzieci gwiazd Love Story Sexy Wideonews #gwiazdy Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne News + 2 bella thorneskandal Agnieszka Kwiatkowska 1 godzinę temu 1 z 7 Bella Thorne bez makijażu i w podartych rajstopach. Nie przejmuje się wizerunkiem Bella Thorne nie dba o to, co myślą o niej inni Getty Images Podziel się Bella Thorne to 22-letnia gwiazda, która karierę aktorską zaczęła jeszcze jako dziecko. Była niemowlakiem, kiedy jej zdjęcia pojawiły się w magazynie dla młodych rodziców. Później brała udział w sesjach i reklamach, by jako kilkulatka zacząć grać w filmach i serialach. 10 lat temu dostała rolę w serialu Disneya "Taniec rządzi". Grała w nim z Zendayą. Dziś obie dziewczyny są gwiazdami. Thorne robi karierę aktorską, ale też śpiewa. Jak sama przyznaje, ma jeszcze większe ambicje - w 2020 r. chce zająć się reżyserowaniem. Przez lata uchodziła za uroczą blondyneczkę, ale jakiś czas temu postanowiła pokazać prawdziwe oblicze. I pazurki. Głośno mówiła o życiu w trójkącie miłosnym, braniu narkotyków i imprezowaniu z doświadczonymi celebrytami. Bella nie stroni od półnagich, a nawet nagich zdjęć, nie ukrywa, że lubi pić alkohol i bywa, że bierze narkotyki. Ostatnio paparazzi przyłapali ją w Los Angeles. Aktorka nie wyglądała najlepiej. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne