Beniamin Gawliński zastępuje ojca na scenie. W tym czasie Robert Gawliński idzie... zapalić.

Wielu fanów było zaskoczonych tym, że wokal na nowym singlu nie należy do Roberta. Byli prawnie pewni, że to on, tylko "głos mu jakoś odmłodniał". Czy do wspólnych występów i komponowania dołączy także brat bliźniak Beniamina - Emanuel? Podobno jest taka możliwość. Póki co trochę z tyłu, ale przypomnijmy, że obaj synowie Gawlińskiego grają w zespole Wilki.