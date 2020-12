Biedroń miażdży Górniak. "Smutny koniec wielkiej artystki"

Prof. Andrzej Matyja o postawie Edyty Górniak: "Jej wiedza zatrzymała się na poziomie starożytności"

Mimo że wokalistka zapowiadała, że na jakiś czas zniknie z mediów społecznościowych, wygląda na to, że nie dotrzymała słowa. Ale nie zamierza też wycofywać się ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi . Do grona jej krytyków dołączył poseł Lewicy Robert Biedroń.

- To smutny koniec wielkiej artystki. Szkoda, bo uwielbiam jej muzykę. Może zamiast opowiadać dyrdymały wróci do śpiewania? Lepiej jej to wychodzi. Taka gwiazda jak ona, musi zdawać sobie sprawę, że opowiadanie głupot może mieć wpływ na życie wielu osób. Ktoś może uwierzyć w to, co mówi i zachorować, a nawet umrzeć. Trzeba brać odpowiedzialność za słowa! - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".