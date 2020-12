Po pobycie w szpitalu zwrócił się do Górniak. Nie przebierał w słowach

Krzysztof Rutkowski nie kryje swojego oburzenia wypowiedziami Edyty Górniak, która od kilku tygodni jest na ustach mediów i internautów. Rutkowski ostrzegł piosenkarkę, że jej zachowanie może się dla niej nieprzyjemnie skończyć.

Kilka dni temu Górniak było gościem w jednym z programów Polsatu, gdzie rozmawiano o koronawirusie i szczepionkach. Rozmowa odbiła się szerokim echem w mediach. Piosenkarka powiedziała w nim m.in., że nikogo nie namawia do tego, żeby brał szczepionki lub nie. – Ja, biorąc odpowiedzialność za swoje własne życie i życie mojego dziecka, takich szczepionek nie przyjmę! Dlatego że nikt nie daje mi gwarancji, jak długo będę żyła po takiej szczepionce – oznajmiła.

Zygmunt Miłoszewski o Edycie Górniak: "To, co robi, to zdrada etosu zawodowego"

Te słowa Górniak skomentował właśnie Krzysztof Rutkowski, który wygrał jakiś czas temu walkę z koronawirusem. Były detektyw jest wyraźnie wzburzony postawą piosenkarki. – Edyta, zmień dostawcę kawy, bo ci się w głowie przewraca. Miałem Covid i trzy dni byłem w szpitalu. Uważam, że każdy lek, który może pomóc, powinien być brany obowiązkowo, tak samo powinno być ze szczepionkami. Jeśli będą pomagały, ja szczepienie wezmę – wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Rutkowski przy okazji ostrzegł gwiazdę. – Nie zdajesz sobie sprawy z tego, że twoi fani, słuchając cię, mogą być nieostrożni, mogą się zakazić. Ktoś cię w końcu pozwie! – dodał.

Przypomnijmy, że inny uczestnik wspomnianej wcześniej debaty w Polsacie, dr Marek Posobkiewicz, w wywiadzie udzielonym WP również wspominał o tym, że postawa Górniak jest niebezpieczna. – To, co mówi Edyta Górniak, może mieć wpływ na jej fanów, szczególnie tych młodych. Ruchy antyszczepionkowe i zwolennicy teorii spiskowych mogą zmanipulować każdego – powiedział. Za swój sukces uznał fakt, że Górniak częściowo wycofała się z tego, co mówiła o statystach leżących w szpitalach.