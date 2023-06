Bieniuk pokazał wideo z dziećmi. Jego córka napisała tylko jedno słowo

Kilka lat temu w rozmowie z "Vivą!" Bieniuk przyznał, że po śmierci ukochanej nie starał się zastąpić dzieciom matki, bo żaden mężczyzna nie jest w stanie tego zrobić. - W tym strasznym okresie po odejściu Ani, to babcia przejęła jej obowiązki. To ona scalała nasz dom. Moja mama zresztą zawsze dbała o to, aby był obiad, śniadanie, pełna lodówka. Ale też i przytulanie, miłość - powiedział.