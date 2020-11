Bieniuk w innym wydaniu. Takiej jej jeszcze nie widzieliśmy

Oliwia Bieniuk rozpoznawalność zyskuje nie tylko ze względu na to, co robi, ale też ze względu na to, jak wygląda. A trzeba przyznać, że nastolatka jest naprawdę piękną dziewczyną. Jej obserwatorzy często spierają się o to, do kogo jest ona podobna - jedni twierdzą, że do Jarosława Bieniuka, inni zaś twardo obstają przy tym, że do Anny Przybylskiej.