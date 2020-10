Oliwia Bieniuk wstawiła zwyczajne zdjęcie. I tak zachwyciła fanów

- Jak poszłam do liceum, to wybrałam taką klasę teatralno-filmową. Wkręciłam się w to. Wszyscy mi mówią, że to trudny zawód, ciężka praca, ale ja sobie zdaję z tego sprawę - wyznała dziewczyna, podkreślając jednak, że teraz skupia się na przygotowaniach do matury.