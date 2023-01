Billie Eilish boi się o swoje bezpieczeństwo. Zwróciła się do sądu

Billie Eilish wyznała, że na początku stycznia 39-letni mężczyzna próbował włamać się do domu jej rodziny w Los Angeles. Zamaskowany intruz przeskoczył przez płot, po czym został zatrzymany. Policja poinformowała, że nie doszło do żadnej kradzieży. Po tym wydarzeniu piosenkarka szybko przeszła do działania i zwróciła się do sądu o to, by nałożył na mężczyznę zakaz zbliżania się do niej.