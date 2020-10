Billie Eilish w zupełnie innej odsłonie. Włożyła obcisłą koszulkę

W jednym z wywiadów przyznała, że walczyła też z niską samooceną: - Nienawidziłam swojego ciała. Dałabym wszystko, żeby było inne. Marzyłam o tym, żeby być modelką, a byłam niska i pulchna. Moje ciało rozwijało się bardzo szybko – miałam piersi już w wieku 9 lat, a okres dostałam, kiedy miałam 11. Moje ciało rozwijało się szybciej niż mózg. To zabawne, bo kiedy jesteś dzieckiem, w ogóle nie zastanawiasz się nad swoim ciałem. Nagle patrzysz w dół i myślisz - co mogę zrobić, żeby to wszystko zniknęło?