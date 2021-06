Billie Eilish zobaczyła swoje rasistowskie nagranie sprzed lat. Teraz przeprasza

- Wymawiam słowo piosenki, wtedy nie wiedziałam, że jest to obraźliwe określenie używane przeciwko członkom społeczności azjatyckiej. Jestem zbulwersowana i zawstydzona. Chcę rzygać, kiedy uświadamiam sobie, że kiedykolwiek to słowo padło z moich ust. Ta piosenka była jedynym razem, kiedy słyszałam to słowo. Nigdy nie było używane przez nikogo ani przez moją rodzinę. Niezależnie od mojej ignorancji i wieku, nic tego nie usprawiedliwia. To zadało komuś ból i za to przepraszam - oświadczyła na InstaStories.