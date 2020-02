Blake Lively z odważnym dekoltem. Piękna młoda mama

Blake Lively jest młodą, piękną aktorką, którą fani seriali kojarzą głównie z hitu sprzed kilku lat. Mowa oczywiście o "Plotkarze". Lively w tym tasiemcu o nastolatkach zagrała jedną z głównych ról, Serenę. Serial przestano nagrywać w 2012 r. Był to przełomowy rok dla Blake - i pod względem zawodowym, i prywatnym. Gwiazda zakończyła pracę na planie i wyszła za mąż. Jej partnerem jest Ryan Reynolds .

Ostatnio Lively nie pokazywała się na czerwonym dywanie - wszystko przez to, że w październiku 2019 r. została mamą. I to już po raz trzeci. Nieco ponad trzy miesiące później zdecydowała się jednak pojawić na premierze swojego najnowszego filmu, "The Rhythm Section". Zagrała w nim główną rolę, dlatego nie mogła wymigać się od udziału w wydarzeniu.