Blanka już nie rozpacza po Baronie. Zdjęcie z wakacji mówi wiele

Rozstanie Blanki Lipińskiej i Aleksandra Barona dla wielu fanów było ogromnym szokiem. Wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, że para, która tak chętnie i często opowiadała o swojej wielkiej miłości, nagle postanowiła powiedzieć sobie "do widzenia". A jednak! Pisarka wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że jej związek z gitarzystą Afromental należy już do przeszłości. "To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu" - przekazała wówczas.