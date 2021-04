Blanka Lipińska pokazała wakacyjne zdjęcie. Pozuje bez góry od bikini

Blanka Lipińska to jedna z najpopularniejszych pisarek w Polsce. Gwiazda zyskała rozpoznawalność dzięki książce "365 dni", która została zekranizowana, a film ukazał się na Netfliksie. Wokół produkcji pojawiło się sporo kontrowersji, krytykowano także Blankę. To jednak nie zniechęciło jej do dalszego pisania.