Blanka Lipińska wsparła protesty kobiet. Zamieściła wymowny post

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który praktycznie do zera ograniczył możliwość legalnego przerywania ciąży, w Polsce zaczęły się protesty. Tysiące osób wychodzi na ulice, by wyrazić swój sprzeciw. Są jednak tacy, którzy wspierają strajki w social mediach. Dołączyła do nich Blanka Lipińska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Blanka Lipińska przyłącza się do protestu kobiet (Instagram)