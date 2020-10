"Mam dość!". Koroniewska zabrała córkę na protest

Atmosfera na polskich ulicach osiągnęła temperaturę wrzenia. W całej Polce odbywają się protesty. Bierze w nich udział także Joanna Koroniewska, która zabrała ze sobą córkę.

Kilka dni temu Joanna Koroniewska jasno i wyraźnie dała do zrozumienia, co myśli o Trybunale Konstytucyjnym i wyroku, który de facto zakazuje legalnej aborcji w Polsce i zmusza kobiety do rodzenia chory i zdeformowanych dzieci. Aktorka dobrze wie, co mówi.

Koroniewska wyznała, że choć ma dwójkę dzieci, to w ciąży była osiem razy. "Aż sześć z nich nosiłam przy sercu do końca trzeciego miesiąca. Obumierały. Cierpienie tak wielkie, że tylko rodzic będący w takiej sytuacji może to zrozumieć".

Nie dziwi więc, że Koroniewska dołączyła do tłumu protestujących, który w poniedziałek po południu zalał ulice Warszawy. Z jej zdjęć na Instagramie wiemy, że zabrała ze sobą swoją córkę.

"Nie bójmy się Kochani! Strach potęguje tak dużo negatywnych emocji!! I pozwala im MIEĆ PRZEWAGĘ. Którą naprawdę powoli tracą. Ja jestem zbudowana. Wiem, że wokół jest mnóstwo ludzi, którzy mają dość. Moja córka, widząc, jak wszyscy łączą się w jednej słusznej sprawie, staje się kobietą. Uczy się demokracji. Widzi, słyszy i czuje" - pisze Koroniewska.

"I mimo że dla niektórych NIEDOINFORMOWANYCH to festiwal "zabijania", dla mnie dzisiaj po południu było to miejsce spotkania z ludźmi, którzy chcą tego co ja!" - dodaje aktorka, zupełnie nie kryjąc emocji.

Koroniewska, podobnie jak inni protestujący, zauważyła też, że na ulicach pojawiło się dużo młodych i bardzo młodych ludzi. I jest tym zachwycona.

"Jestem zbudowana nowym pokoleniem, otwartością ludzi, którzy nie mają zaciśniętych zębów z nienawiści i nawet pod maskami się uśmiechaj !!! I TYM, ŻE NIKT I NIC NAS JUŻ NIE ZATRZYMA!!!" – krzyczy aktorka, która dodaj: "Mam dość!".

Z pełną treścią wpisu Joann Koroniewskiej możecie zapoznać się poniżej: