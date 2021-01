Blanka Lipińska wypoczywała w ekskluzywnym kurorcie. Wydała tam fortunę

Gwiazda przez ostatni rok przeżywała wzloty i upadki. Najpierw rozpływała się w mediach społecznościowych nad swoim nowym parterem Aleksandrem Baronem-Milwiwem, potem z dnia na dzień poinformowała o ich rozstaniu . Pisarka ucieka od problemów do ciepłych krajów. W ostatnich miesiącach równie często bywała w kraju, jak i za granicą.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

Obecnie Blanka Lipińska chwali się na Instagramie wypoczynkiem na Malediwach . Na fotkach oznaczyła kurort, w którym się zatrzymała. Wystarczy wpisać jego nazwę do wyszukiwarki internetowej, aby przekonać się, że to bardzo ekskluzywne i drogie miejsce.

Mało kogo stać na nocleg w takim miejscu. W zależności od standardu jedna noc w pokoju dla 2 osób kosztuje od 1731 do 2045 dolarów. Przypomnijmy, że Blanka Lipińska spędziła tam tydzień. Oznacza to, że sam nocleg mógł kosztować ją co najmniej 45 tys. zł.