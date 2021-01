Blanka Lipińska w bikini wygląda jak bogini. Dobrze wie, co lubią jej fani

Blanka Lipińska długo zaprzeczała, że z Aleksandrem Baronem łączy ją coś więcej niż tylko przyjaźń. Gdy jednak paparazzi przyłapali ją na randce z gitarzystą zespołu Afromental, pisarka zmieniła taktykę. W końcu potwierdziła, że jej serce jest zajęte przez znanego muzyka. Od tej pory nieustannie na lewo i prawo opowiadała o swojej wielkiej miłości . Bajka skończyła się jednak po zaledwie ośmiu miesiącach. Uczucie wygasło, co Blanka potwierdziła rozesłanym do mediów oświadczeniem.

"What can I say ... I love my life" ("Co mogę powiedzieć... Kocham moje życie") - podpisała fotografię. My zazdrościmy jej takich wakacji, a wy?