Bobby Brown oskarża partnera swojej córki. Twierdzi, że odpowiada za śmierć Whitney Houston

Whitney Houston zmarła 11 lutego 2012 roku w swoim pokoju w Beverly Hilton Hotel, w wieku 48 lat. Wokalistka utonęła we własnej wannie. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Pierwotnie spekulowano, że przyczyną jej śmierci było przedawkowanie leków przeciwdepresyjnych, alkoholu oraz narkotyków. Wykluczano utonięcie, co miało znajdować potwierdzenie w wyniku sekcji zwłok. 22 marca 2012 rzecznik biura koronera w Los Angeles Craig Harvey poinformował jednak ostatecznie, że Houston "zmarła wskutek przypadkowego utonięcia, lecz ciągłe zażywanie kokainy i problemy z sercem znacząco przyczyniły się do jej śmierci".