Bolesne wyznanie Joanny Koroniewskiej. Przez 5 lat przeżywała koszmar

Koroniewska czuła się skrzywdzona tym, co wypisywały media o niej w czasie, gdy nie grała. Powtarzała się opinia, że jest osobą, która nic nie robi i żyje z tego, co zarobi jej mąż. – Mówiąc to, obawiam się, że czytelnicy zarzucą mi wiwisekcję mojego życia. Zapewniam, że mamy jeszcze dużo swojej przestrzeni. Chciałam jednak, żeby do ludzi trafiła ta prawda, że trzeba walczyć do końca – powiedziała "Vivie!".