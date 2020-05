Borys Szyc jest zastraszany. Taki jest efekt filmu Latkowskiego

Sylwester Latkowski miał ambitny pomysł, aby udowodnić, że wśród artystów, podobnie jak w Kościele katolickim, ukrywa się pedofilii. Cztery dni po premierze "Zabawy w chowanego" braci Sekielskich, na antenie TVP wyemitowano "Nic się nie stało". Reżyser nie przedstawiając dowodów, oskarżył gwiazdy, które choć raz pojawiły się z sopockim klubie Zatoka Sztuki o to, że miały wiedzieć i celowo ukrywać nielegalne działania Marcina T. i Krystiana W .

Borys Szyc oprócz oświadczenia, w którym zapowiedział wytoczenie procesu przeciwko Latkowskiemu i wspierającej go finansowo TVP, upublicznił też zapis korespondencji, jaką wymienił z autorem "Nic się nie stało" . Z bełkotliwych wypowiedzi reżysera wynika, że zdobył od aktora odpowiedź na temat jego wiedzy o wydarzeniach w Zatoce Sztuki, ale nie przyjął tego do świadomości.

Widzowie, którzy uwierzyli oskarżeniom Sylwestra Latkowskiego, stają się coraz bardziej opresyjni wobec Borysa Szyca. Aktor od kilku dni otrzymuje wiadomości od internautów, którzy życzą mu śmierci. Wprost nazywają go pedofilem i opisują, co by z nim zrobili, gdyby dorwali aktora w swoje ręce.