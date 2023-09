Bosak nie wiedział? "Kobieta ma prawo odmówić czynności seksualnych"

Komentarz Damięckiego jest już na poważnie. "Proszę wytłumaczyć kolegom z ugrupowania, że kobieta nie jest własnością mężczyzny, że ma prawo wyboru wszelkiego w tym prawo wyborcze, że przysługuje Jej też prawo do odmówienia czynności seksualnych jeśli nie ma na to ochoty. A jak już im Pan to przekaże, to proszę łaskawie w pośpiechu opuścić scenę polityczną i więcej na nią nie wracać" – apeluje aktor.