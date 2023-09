"Wielka gwiazda" Konfederatów. Wiemy, kto się za tym jeszcze kryje

Krzysztof Feusette zajmuje się także muzyką. W 1997 roku został laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W tym samym roku został wydany utwór "Mogę wszystko" młodzieżowej grupy L.O.27. Feusette napisał również teksty piosenek do "Szeryfie, co tu się dzieje?" i "Nie patrz tak na mnie" wykonanych przez zespół Dżem.