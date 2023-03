Bovska: Nie chciałam iść najprostszą drogą, chcę trafiać w czuły punkt

Wydaje mi się, że każdy z nas może to robić. Mamy w sobie tę pierwotną intuicję, powinniśmy dać dojść do głosu naszej emocjonalności. Oczywiście, w ramach rozsądku. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma do tego ułatwiony dostęp. Twórcom na co dzień jest łatwiej dotrzeć do głęboko skrywanych części siebie. Wierzę też w to, że katalizatorem może być wsparcie kobiet, które jest nam bardzo potrzebne. Ja silnie czuję to wsparcie.