Marika: macierzyństwo zmieniło we mnie wszystko. Wcześniej nigdy nie powiedziałabym, że jestem feministką

Tak, to jest mój prostest song przeciwko temu, co komunikuje nam współczesny świat i kultura masowa – a raczej co wtłacza do głowy młodym dziewczynom. Mówię o lansowaniu "jedynego słusznego" wzorca urody, o komunikacie "będziesz piękna, gdy będziesz wyglądać jak popularna celebrytka", komunikacie "będziesz piękna - będziesz szczęśliwa". A przecież nastolatki, dziewczyny wkraczające w dorosłość wyjątkowo boleśnie mierzą się z kompleksami, poczuciem niedowartościowania, potrzebą akceptacji i podobania się innym. Pamiętam, jak się czułam będąc nastolatką i widzę siebie w tych dziewczynach. Chcę im powiedzieć: to ty ustal, jaka chcesz być, co chcesz dać światu i co chcesz od niego dostać, poznaj i doceń samą siebie. Upodabniając się do kogoś, nie staniesz się z automatu szczęśliwa. Światu nie jest potrzebna kolejna Kim Kardashian i Angelina Jolie. Potrzebna jest Twoja wyjątkowość. Naprawdę chcemy świata, w którym kobiety zatracą swoją indywidualność? Ja się temu sprzeciwiam.