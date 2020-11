Bracia Golec chcą zatrzeć złe wrażenie. "Każdy z nas ma w sobie coś bezcennego"

Na braci Golec wylał się ostatnio duży hejt z powodu wsparcia, jakie otrzymali w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Muzycy postanowili nieco poprawić swój wizerunek. W jaki sposób?

Lista beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury i wysokość dotacji wzbudziła w ostatnich tygodniach ogromne emocje. Wśród nich znalazły się nie tylko takie podmioty jak teatry czy filharmonie, ale też menedżerowie, gwiazdy pop czy wykonawcy disco polo. Wśród rekordzistów są bracia Golec i prowadzona przez żonę jednego z nich firma Golec Fabryka, którym łącznie przyznano 1,8 mln zł. Na razie nie wiadomo, czy pieniądze trafią na ich konto, bo w odpowiedzi na społeczne niezadowolenie minister Gliński wstrzymał przyznanie środków do odwołania.

To rzecz jasna nie uspokoiło napiętej atmosfery wokół zespołu. Na Facebooku Golec uOrkiestra fani żądali, aby pieniądze z ministerstwa przekazali np. na szpitale. Zdaje się, że w jakimś stopniu ich apel przemówił do braci, bowiem w mediach społecznościowych umieścili post z nagraniem, na którym widzimy, jak oddają krew w szpitalu w Żywcu.

Środowisko podzielone przez Fundusz Wsparcia Kultury

"Kochani, każdy z nas ma w sobie coś bezcennego. Coś, czego nie można kupić, ale czym można się podzielić. Nasza krew może uratować czyjeś życie, a ponieważ krwi brakuje w szpitalach, dołączamy do grona krwiodawców, do czego Was także namawiamy!" – czytamy.

Większość fanów pochwaliło Golców i ich apel. Jednak nie wszyscy odebrali ich zachowanie pozytywnie. "Ile za ten cyrk dostali? W kraju są tysiące krwiodawców którzy oddali dziesiątki litrów i żaden z nich się nie chwali, jak ci pożal się celebryci, którzy prawdopodobnie robią to na pokaz, czym przynoszą sobie tylko ujmę - tak jak to zrobił nasz pożałowania prezydent", "Można to zrobić bez kamer...", "Jacy oni Prawi i Sprawiedliwi szok" – napisali.

Choć każde oddawanie krwi jest bez wątpienia dobrym i ważnym gestem, to najciekawszą kwestią jest to, co faktycznie zrobią bracia Golec, gdy otrzymają pieniądze od Ministerstwa Kultury. Czy oddadzą na szpitale, tak jak chcieli fani?