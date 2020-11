Doda zabrała głos na temat Funduszu Wsparcia Kultury. Nie przebierała w słowach

Temat państwowych dotacji dla gwiazd wzbudził wiele kontrowersji . Głos w tej sprawie zabrała m.in. Doda na swoim profilu na Instagramie. - Dostałam bardzo dużo wiadomości dotyczących afery dotacji dla artystów, czy ja też ubiegałam się o nią. Nie wiedziałam, o co chodzi. Musiałam przeczytać kilka portali internetowych, ponieważ nie ma mnie w Polsce. Już nadrobiłam, wiem. W odpowiedzi: nie, nie ubiegałam się. Dlaczego nie? Chciałabym to zachować dla siebie, ponieważ moja odpowiedź automatycznie urazić i zdyskredytować moje koleżanki czy kolegów z branży, którzy to zrobili - powiedziała Doda na InstaStories.

Wypowiedziała się również na temat zarobków celebrytów. - Uważam, że każdy ma swoje powody i święte prawo, by to robić. Są różne sytuacje, większość nie koncertuje od marca, nie zarabia, nie ma za co żyć. A zarobki gwiazd są wyolbrzymiane do jakichś niebotycznych sum, kreuje się nas jako osoby śpiące na pieniądzach, żyjących nie wiadomo, w jakich k***a luksusach. A nie jesteśmy w Hollywood. Jesteśmy w Polsce. Zejdźmy na ziemię. Artyści to też ludzie mający swoje rodziny, swoje kredyty - kredyty niekoniecznie na niesamowite domy w Konstancinie, ale niektórzy musieli wziąć kredyt, żeby nagrać płytę, kupić studio nagraniowe, żeby utrzymywać rodzinę. I wiele innych powodów. Jest to bardzo niesprawiedliwe, jak artyści są oceniani i w tym wszystkim spychani na pobocze wśród covidowej afery. Pamiętajcie, że rząd nie daje własnych pieniędzy, tylko gdzieś je musiał zabrać, by komuś dać. Bo rząd nie ma swoich pieniędzy - wyznała.