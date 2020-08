Brad jest wściekły. Aktor i jego prawnicy nie przebierają w słowach

Przypomnijmy. Angelina Jolie w ubiegły poniedziałek zażądała odwołania prywatnego sędziego, który od 4 lat prowadzi jej sprawę rozwodową z Bradem Pittem . Powód? Aktorka utrzymuje, że sędzia John W. Ouderkirk, przed którym w 2014 r. para złożyła przysięgę małżeńską, zaangażowany jest w te same sprawy, co adwokat jej męża.

Zdaniem aktorki rodzi to konflikt interesów i nie jest zgodne z prawodawstwem stanu Kalifornia.

W dokumentach, do których dotarło People, aktor oskarża Jolie o "umyślne granie na zwłokę", przez które najbardziej ucierpi szóstka ich dzieci. Bo choć w 2019 r. aktorzy uzyskali status rozwodników, to w sądzie wciąż toczy się rozgrywka o prawo do opieki oraz finanse.