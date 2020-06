Brad Pitt spotkał się z Angeliną Jolie. Spędził u niej dwie godziny

Brad Pitt i Angelina Jolie znowu razem? Tego fani z pewnością się nie spodziewali. Co prawda, byli małżonkowie spędzili ze sobą tylko, a może aż dwie godziny, jednak dla wielbicieli tej pary wystarczyło. Niektórzy są przekonani, że to pierwszy krok do rozejmu i ponownego wybuchu wielkiej miłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Brad Pitt i Angelina Jolie przyłapani razem (East News)